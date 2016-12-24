Игорь Комаров принял участие в торжествах в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре

1 августа 2025 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоялась праздничная Божественная литургия, которую возглавил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий. На литургии присутствовали полномочный представитель Президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По завершении Божественной литургии митрополит Григорий обратился к участникам торжеств с приветствием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий поздравил всех с днем памяти преподобного Серафима Саровского: «Дорогие паломники и гости, всех вас приветствую словами батюшки Серафима: «Христос Воскресе»! Благодарю всех собратьев-архипастырей, оставивших свои дела, чтобы разделить с нами праздник здесь, в Дивееве, благодарю всех священнослужителей, матушку Сергию с сестрами за подготовку дивеевских торжеств, епископат Нижегородской митрополии, духовенство, мирян, волонтеров, которые неустанно трудятся, чтобы каждый приходящий сюда нашел утешение».

Игорь Комаров сказал, что Серафимо-Дивеевский монастырь – источник доброты и человеколюбия, оплот духовной силы и традиционных ценностей. Так, в прошлом году монастырь посетило более 600 тысяч человек, и ежегодно это число растёт. «Сегодня на федеральном и региональном уровнях многое делается для развития и самого монастыря, и всей сопутствующей инфраструктуры. Всё это помогает укреплению и распространению традиционных общечеловеческих ценностей», – подчеркнул полномочный представитель Президента России в ПФО.

«Места, связанные с духовным подвигом Серафима Саровского, ежегодно привлекают десятки тысяч людей со всех уголков России и из-за рубежа. Особенно много паломников приезжает в Дни памяти преподобного Серафима, чтобы принять участие в масштабных торжествах. Важно, чтобы наши гости чувствовали себя на дивеевской, нижегородской земле максимально комфортно», – сказал губернатор Глеб Никитин.

«Дивеево – духовное сердце России. Это место, где каждый чувствует благодать и силу православной веры. Торжества в честь преподобного Серафима Саровского объединяют тысячи паломников, напоминая нам о важности сохранения традиционных ценностей, милосердия и единства», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В этом году празднуется 122-я годовщина со дня канонизации святого старца Серафима, произошедшая по инициативе императора Николая II. Число участников Божественной литургии в день памяти преподобного Серафима Саровского на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, по данным правоохранительных органов, составило около 5,5 тысяч человек. Общее число посетителей в монастыре в дни торжеств – 11 тысяч человек.

В приеме паломников, поддержании порядка во время богослужений и проведении дивеевских торжеств большую помощь оказывали волонтеры епархий Русской Православной Церкви – участники V межрегионального форума православной молодежи «Радость моя», стартовавшего в Дивееве 28 июля.