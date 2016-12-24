В Саранске идет ремонт Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

В Мордовии реализуется региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках проводится модернизация учреждений культуры. В этом году приступили к капитальному ремонту Мемориального музея военного и трудового подвига.

Здание построили в 1995 году. С течением времени его состояние заметно ухудшилось – потребовалась комплексная реставрация помещений, обновление инженерии и инфраструктуры.

Ремонт начался после торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Музейные экспонаты вывезли, установили ограждение, начали демонтажные работы и укрыли мраморные полы и лестницы. Сейчас продолжаются демонтажные работы и установка окон.

Капитальный ремонт поможет сохранить уникальные исторические экспонаты, пополнить фонды новыми материалами и сделать музей комфортным для посетителей. Это позволит достойно сохранить память о героическом прошлом страны.

За время работы музей стал важным культурным центром Мордовии. Он входит в мемориальный комплекс «Площадь Победы» в Саранске. Музей поддерживает связь с родственниками и друзьями погибших участников Великой Отечественной войны. Люди разных поколений приносят документы из семейных архивов.

В экспозиции музея представлена военная техника, расположенная вокруг здания. Фонды музея насчитывают более 53 тыс. экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной и историей Мордовии: документы, архивы, оружие, фотографии, награды, вещи и письма с фронта, картины и скульптуры на военную тему.

Музей вновь откроет свои двери для посетителей в 2026 году.