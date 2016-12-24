Отделение Соцфонда по РМ в два раза сократило сроки рассмотрения заявлений о распоряжении средствами маткапитала

Отделение Социального фонда по Республике Мордовия значительно сократило сроки принятия решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского капитала. В организации отмечают, если раньше рассмотрение документов занимало 10 рабочих дней, то теперь решение будет вынесено всего за 5 рабочих дней с момента подачи полного пакета документов.

Сокращение сроков позволит быстрее воспользоваться денежными средствами для улучшения жилищных условий, оплаты образования детей или иных нужд, предусмотренных программой маткапитала. «Это особенно важно для молодых родителей, которым своевременно необходима финансовая поддержка, поэтому государство постоянно работает над улучшением качества обслуживания и ускорением всех процедур», — подчеркнул управляющий отделением СФР по Мордовии Владимир Василькин.

Сразу после рождения ребенка средствами материнского капитала можно погасить ипотеку или внести первый ипотечный взнос, получать из них ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет, оплатить детский сад или приобрести товары и услуги, необходимые детям-инвалидам для социализации и адаптации. После 3 лет средства можно использовать на приобретение или строительство жилого помещения, включая компенсацию понесенных затрат на строительство, оплату участия в долевом строительстве либо в жилищном кооперативе, а можно направить на формирование накопительной пенсии мамы, оплату обучения ребенка в образовательной организации или проживание в общежитии в период обучения.

Еще одним направлением с 2024 года стала возможность родителям получить неизрасходованные средства материнского капитала, ограниченные суммой до 10 000 рублей, в форме разовой денежной выплаты.

В Мордовии с начала действия программы материнского капитала уже 58,5 тысяч семей распорядилось средствами сертификата. 46,5 тысяч из них направили средства на улучшение жилищных условий, почти 6 тысяч - на получение ежемесячной выплаты, еще более 6 тысяч родителей оплатили учебу ребенка и услуги детского сада, а 56 семей решили направить средства на накопительную пенсию мамы.

Семьи имеют право распределять средства материнского капитала сразу на несколько целей — например, получать ежемесячные выплаты и параллельно улучшать жилищные условия. Важно учитывать, что общий объем используемых средств не должен превышать оставшуюся доступную сумму материнского капитала.