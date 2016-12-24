В Мордовии уже более 100 человек наказаны за сжигание травы и мусора в условиях особого противопожарного режима

Наши леса – это не просто деревья, это легкие нашей республики, источник жизни и красоты. Но сегодня они сталкиваются с серьезными угрозами, и сохранить их – задача каждого из нас.

В Мордовии объявлен III класс пожарной опасности.

В таких условиях любая искра превращается в беду – одного непотушенного окурка или костра достаточно, чтобы за считанные минуты загорелись гектары леса.

Огонь не щадит ничего и никого.

1 апреля в республике действует особый противопожарный режим:

- запрещены костры, сжигание мусора и сухой травы

- за нарушение правил – штрафы до 50 000 рублей, а в случае ущерба имуществу или лесам возможна и уголовная ответственность.

Инспекторы Минлесхоза патрулируют леса ежедневно!

С начала года проведено 7133 рейда, только за последнюю неделю – 254. Нарушителей не жалеют: уже более 100 человек наказаны за сжигание травы и мусора.

Если вы видите дым, костёр или огнеопавсную свалку, звоните:

- 112

- 8 (8342) 23‑41‑50

- 8‑800‑100‑94‑00 (лесная охрана).

Берегите себя и наш общий дом – Мордовию!