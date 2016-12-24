В Мордовии уже более 100 человек наказаны за сжигание травы и мусора в условиях особого противопожарного режима

Национальный приоритет
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Наши леса – это не просто деревья, это легкие нашей республики, источник жизни и красоты. Но сегодня они сталкиваются с серьезными угрозами, и сохранить их – задача каждого из нас.
В Мордовии объявлен III класс пожарной опасности.
В таких условиях любая искра превращается в беду – одного непотушенного окурка или костра достаточно, чтобы за считанные минуты загорелись гектары леса.
Огонь не щадит ничего и никого.
1 апреля в республике действует особый противопожарный режим:
- запрещены костры, сжигание мусора и сухой травы
- за нарушение правил – штрафы до 50 000 рублей, а в случае ущерба имуществу или лесам возможна и уголовная ответственность.
Инспекторы Минлесхоза патрулируют леса ежедневно!
С начала года проведено 7133 рейда, только за последнюю неделю – 254. Нарушителей не жалеют: уже более 100 человек наказаны за сжигание травы и мусора.
Если вы видите дым, костёр или огнеопавсную свалку, звоните:
- 112
- 8 (8342) 23‑41‑50
- 8‑800‑100‑94‑00 (лесная охрана).
Берегите себя и наш общий дом – Мордовию!
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Более 8 тысяч семей Мордовии получили удостоверение многодетной семьи
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности