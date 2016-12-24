За семь месяцев этого года в столице Мордовии родились 1503 ребенка

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Такие цифры приводит ЗАГС Администрации городского округа Саранск. Мальчиков в этом году родилось в столице Мордовии больше, чем девочек – 803 и 700 детей, соответственно.
Отмечается, что среди новорожденных - 15 пар двойняшек.
Наиболее популярными именами среди мальчиков остаются Александр, Матвей, Артем, Мирон, Тимофей, Марк, Назар.
В свою очередь, среди девочек популярны имена София, Мирослава, Анна, Анастасия, Мария, Ева, Дарья.
Из редких имен зарегистрированы Ростислав, Святогор, Адам, Дан, Тим, а также Алисия, Елисавета, Радмира.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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