В Мордовии анализируют лучшие практики корпоративного демографического стандарта

В Мордовии запустили масштабный проект по анализу мер поддержки семей с детьми на предприятиях республики. Предстоит выяснить, какие из них наиболее эффективны и какие из работающих практик можно масштабировать на всю страну. Работа ведется по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова в рамках задач, поставленных на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья», которую весной этого года Артём Здунов возглавил по решению Президента России.

Комиссия в своей работе ориентируется на три основных принципа: семейноцентричность, технологичность и максимальная вовлеченность всех структур, включая, бизнес и общественные институты. В Мордовии в числе первых среди субъектов страны появился «Корпоративный демографический стандарт». Он призван дополнить государственную помощь, сделав ее более адресной и ориентированной на потребности родителей. Речь идет о гибком графике, сокращенном рабочем дне при полной его оплате, льготных путевках в оздоровительные лагеря и т.д.

В декабре прошлого года в Мордовии подписано соглашение между региональной федерацией профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством РМ. В соглашение включен раздел «Демографическая и семейная политика, корпоративные программы поддержки рождаемости». Направления поддержки касаются содействия в совмещении профессиональных и семейных обязанностей, заботы о здоровье работников.

Уже сейчас многие предприятия республики помогают сотрудникам с жильем, выдают займы по сниженной ставке, поддерживают пары, которые вступают в брак, предлагают гибкий график для мамы, оказывают помощь при рождении ребенка, оплачивают детский оздоровительный отдых, расходы на детский сад и многое другое. Среди показательных примеров внимательного отношения к семьям работников: на «Саранском приборостроительном заводе» введена новая мера поддержки в виде единовременной выплаты по случаю рождения ребенка в размере 100 тысяч рублей, а на «Рузхиммаше» появилась компенсация за оплату детских садов.

Актуальное направление – поддержка студенческих семей. Недавно Совет Федерации одобрил закон, благодаря которому значительно повышается средний размер пособия по беременности и родам для женщин, учащихся в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, а также закон, закрепляющий в правовом поле понятие «студенческая семья».

Комфортное совмещение родительских обязанностей и профессиональной реализации – важнейшее направление, которому в работе комиссии Госсовета уделяется большое внимание. Оно касается внедрения корпоративной демографической политики и поддержки семей со стороны работодателей. Работодатели должны быть заинтересованы в разработке эффективных инструментов корпоративной демографической политики, вести эту работу совместно с профсоюзами и деловыми объединениями.

«Впереди встреча с руководством наших предприятий – соберем лучшие практики, чтобы презентовать их на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья», масштабировать на всю страну. Интересных предложений много – главное, бизнес готов поддерживать своих сотрудников в самом важном решении – рождении ребенка!», - отметил Артём Здунов.