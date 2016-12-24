С начала этого года подарки для новорожденных от Главы Мордовии получили уже более 600 семей

Уже второй год в Мордовии по инициативе Главы республики Артёма Здунова проводится акция «Подарок новорожденному». Подарки к выписке из роддома выдаются трем категориям семей: многодетным семьям, студенческим семьям и семьям участников специальной военной операции. В прошлом году их получили 994 семьи, с начала этого года - уже более 600 семей.

Стоимость набора – 5710 рублей, в него входит практически вся одежда, необходимая малышу в первые месяцы жизни. Это пеленки, распашонки, ползунки, боди, шапочки, комбинезоны на разное время года, полотенце, плед, игрушка.

Напомним, в республике семьям с детьми предоставляется широкий спектр региональных мер социальной поддержки – их более 30. В частности, с начала этого года многодетным семьям в дополнение к ежемесячной 30-процентной денежной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг установлена еще одна льгота. Речь идет о такого же размера компенсации расходов за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества, капитальный ремонт. Чтобы ее получить, не нужно писать никаких заявлений. В Мордовии в настоящее время этими льготами пользуются более 5 тысяч семей.

С 1 января при рождении третьего или последующего ребенка супругам, возраст которых не превышает 35 лет, выплачивают 300 тысяч рублей.

Женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет включительно, с 1 июля этого года выплачивается единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 ноября 2025 года будет действовать новая программа по предоставлению жилья внаем с правом выкупа – она рассчитана на работников бюджетной сферы.