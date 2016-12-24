В столице Мордовии запланирована комплексная очистка реки Саранки

И.о. Председателя Правительства республики Батыр Эмеев по поручению Главы Мордовии Артёма Здунова вместе с министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Аделем Галиуллиным и мэром Саранска Владимиром Быковым осмотрели русло реки Саранки.

«Сейчас экологическое состояние реки ухудшилось. Уровень воды стал значительно ниже, качество – хуже. Мы не можем оставлять это без внимания», - отметил в телеграм Батыр Эмеев.

По мнению привлеченных к решению проблемы экспертов, для нормализации ситуации необходимо создать резервы воды, пробурить скважины и регулярно промывать русло.

«Это поможет избежать неприятных запахов в центре города и привести реку в нормальное состояние. Промывку нужно будет проводить не реже двух раз в месяц. Кроме того, требуется комплексная очистка всей реки, - подчеркнул Батыр Эмеев. - Дал поручение профильному министерству и администрации города подготовить проектную документацию и как можно скорее приступить к решению вопроса».