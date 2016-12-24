160 семей Мордовии получили новую региональную выплату в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей

В Мордовии с 1 января 2025 года благодаря национальному проекту «Семья» работает новая мера поддержки для многодетных родителей – единовременная выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье.

160 молодых семей Мордовии уже получили эту выплату. Она положена не только полным семьям, но и при рождении детей в незарегистрированном браке. В случае появления в семье сразу нескольких детей выплата выделяется на каждого. В общей сложности из регионального бюджета выделено на выплату этой меры поддержки 48 млн рублей. Ожидается, что в этом году такую выплату получат более 600 семей.

Семьи из Саранска Кечины и Дугушкины уже получили выплату и решают, как ею воспользоваться. «Мы с супругом вместе со школы. Всегда мечтали о большой семье. А теперь мечта сбывается», - говорит Алёна Кечина.

«Пока папа защищает Родину, мы справляемся вместе. Матвей растет, старшие помогают», - с улыбкой делится Мария Дугушкина.

В Мордовии за последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось в два раза. Один из факторов, в том числе повлиявших на это - меры поддержки семей с детьми, принятые на уровне региона. Сегодня в республике семьям с детьми предоставляется широкий спектр таких мер соцподдержки – их более 30. Начиная от выплаты различных пособий до создания новых мест в образовательных учреждениях, помощи в улучшении жилищных условий, предоставления земельных участков, льгот по оплате ЖКУ.

Напомним, в апреле этого года Глава Мордовии Артём Здунов по поручению Президента России возглавил комиссию Госсовета по направлению «Семья». Руководитель региона уверен: все программы и проекты, которые действуют в стране, должны быть пронизаны темой демографии и семейноцентричности. Все, что связано с созданием рабочих мест и удобного для родителей рабочего графика, с инфраструктурой для жизни, комфортным пребыванием семей с детьми в отпуске или на работе.

«Только общими усилиями – госвласти, бизнеса, общественных организаций, каждого человека в нашем обществе – мы сможем реализовать национальные цели и задачи по повышению рождаемости и народосбережению, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Главное в их достижении – всесторонняя поддержка семей, а многодетных семей в особенности! Здоровья нашим маленьким землякам! Мамам и папам желаю: пусть мечты продолжают сбываться!» - сказал Глава Мордовии Артём Здунов.