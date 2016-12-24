Житель Саранска в суде ответил за испорченное авто в конфликте за место на парковке

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34-летний житель мордовской столицы выслушал приговор суда за умышленное повреждение чужого имущества.
По информации МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что ночью 24 марта этого года обвиняемый на личном автомобиле подъехал к своему многоквартирному дому. На парковочном месте, где он постоянно ставил свою автомашину, мужчина увидел автомобиль марки «Хендэ Солярис», принадлежащий жительнице дома.
Возмутившись тем, что его неоднократные требования к владелице иномарки не парковаться в данном месте были проигнорированы, он нанес один удар ногой по заднему бамперу иномарки, отчего от него отлетел отражатель.
После этого мужчина ушел, но спустя несколько минут вернулся на парковку и на всех четырех колесах «Соляриса» выкрутил ниппеля. На следующий день фигурант отправил автовладелице гневные голосовые сообщения, содержащие нецензурную брань. Сумма ущерба составила 18 900 рублей.
В ходе расследования мужчина полностью раскаялся в содеянном. Причиненный материальный ущерб он возместил в полном объеме, а также дополнительно оплатил услуги эвакуатора. Суд назначил виновному наказание в виде 320 часов обязательных работ.
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