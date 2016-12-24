На стадионе «Мордовия Арена» планируются несколько домашних матчей ФК «Пари НН» в сезоне 2025/26 гг.

Молодые семьи – в зоне особого внимания
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
Для посещения игр Российской Премьер-Лиги нужны:
- Карта болельщика (Fan ID)
- Билет
Оформить Fan ID можно бесплатно: через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Документ обязателен даже детям до 14 лет.
Кроме болельщиков, карту получают организаторы, персонал стадионов, судьи, игроки, журналисты и операторы
Игры FONBET Кубка России по футболу пройдут без обязательного предъявления Fan ID.
И уже 5 августа в Саранске пройдет матч FONBET Кубка России по футболу с участием нашего клуба «Шумбрат». Все подробности тут.
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Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
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