На стадионе «Мордовия Арена» планируются несколько домашних матчей ФК «Пари НН» в сезоне 2025/26 гг.

Для посещения игр Российской Премьер-Лиги нужны:

- Карта болельщика (Fan ID)

- Билет

Оформить Fan ID можно бесплатно: через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Документ обязателен даже детям до 14 лет.

Кроме болельщиков, карту получают организаторы, персонал стадионов, судьи, игроки, журналисты и операторы

Игры FONBET Кубка России по футболу пройдут без обязательного предъявления Fan ID.

И уже 5 августа в Саранске пройдет матч FONBET Кубка России по футболу с участием нашего клуба «Шумбрат». Все подробности тут.