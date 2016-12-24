МГУ им. Н.П. Огарева и региональное отделение «Молодой Гвардии» «Единой России» подписали соглашение о сотрудничестве

«Сегодня мы сделали важный шаг навстречу новым возможностям. Вместе мы сделаем все, чтобы молодежь Мордовии имела возможности для самореализации, развития и активного участия в жизни республики», - отметил руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» Никита Вылегжанин. - Это соглашение — не просто формальность, а основа для реализации совместных проектов, образовательных и волонтерских инициатив, направленных на развитие активной, сознательной и целеустремленной молодежи. Мы уверены, что объединение усилий крупнейшего вуза республики и молодежной организации даст мощный импульс позитивным изменениям».