МГУ им. Н.П. Огарева и региональное отделение «Молодой Гвардии» «Единой России» подписали соглашение о сотрудничестве

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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
«Сегодня мы сделали важный шаг навстречу новым возможностям. Вместе мы сделаем все, чтобы молодежь Мордовии имела возможности для самореализации, развития и активного участия в жизни республики», - отметил руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии» Никита Вылегжанин. - Это соглашение — не просто формальность, а основа для реализации совместных проектов, образовательных и волонтерских инициатив, направленных на развитие активной, сознательной и целеустремленной молодежи. Мы уверены, что объединение усилий крупнейшего вуза республики и молодежной организации даст мощный импульс позитивным изменениям».
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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
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