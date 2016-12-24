«Партий много, а Россия – одна»: на «Территория смыслов» молодые парламентарии встретились с лидерами парламентских объединений

28 июля завершилась смена «Единство» одиннадцатого Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы. Порядка 600 молодых депутатов, глав молодёжных крыльев партий и общественных организаций, лидеров общественного мнения на протяжении пяти дней посещали образовательную программу и обсуждали, какие шаги важно предпринимать сегодня, чтобы сохранить ценностный суверенитет России.

«На форуме "Территория смыслов" прошли межпартийные дебаты. Лидеры парламентских фракций два часа отвечали на вопросы ребят. Обсуждали демографию, технологический суверенитет, поддержку молодых семей и единство в поддержке спецоперации. Такой живой и откровенный формат на "Территории смыслов" — именно то, что нужно молодёжи сегодня. Впервые с 2018 года на форуме вновь прошли дебаты — и мы рады видеть их возвращение», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров в своём в телеграм-канале.

В завершающей день смены состоялась встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, а ключевым событием смены стали Межпартийные дебаты о политических вызовах будущего России с руководителями парламентских фракций Государственной Думы России. Модератором встречи выступил журналист, теле-/ и радиоведущий Владимир Соловьёв.

О перспективах политического развития в стране и возможностях для молодёжи рассказал руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев: «Сегодня в России – многопартийная система и нам повезло работать в таких условиях. Каждая фракция решает вопросы в интересах страны. Такой плодотворной работы не было никогда. Страна работает как один механизм. Самое главное, чтобы мы сегодня консолидировались – мы все стремимся только к светлому будущему, в первую очередь, для нашего государства».

В ходе политических дебатов руководитель фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадий Зюганов отметил вызовы времени и взгляды фракции КПРФ на будущее российского государства: «Побеждают только те, кто в сложные времена может сплотиться. Сегодня каждого видно, как на ладони, поэтому как никогда важно быть вместе и идти к единой цели – к Победе».

Руководители парламентских политических партий обсуждали не только ключевые вызовы современности и стратегии развития России, но и укрепление национального суверенитета, а также роль молодёжи в формировании будущего страны.

Так, обсуждая, должна ли молодёжь участвовать в политике, руководитель парламентской фракции партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов отметил, что молодёжь нужно готовить к тому, что ей придётся строить настоящее и будущее.

«Я уверен, что молодёжи нужна политика. Они тонко чувствуют фальшь, с ними нужно говорить правдиво и по-взрослому. Ребята, будущее за вами. Важно, чтобы вы знали, куда вести страну, когда бразды правления окажутся в ваших руках. Вам созидать!», – отметил руководитель фракции парламентской политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов.

Рассказывая о том, как ЛДПР привлекает молодёжь, руководитель фракции Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул: «Молодёжь – это те, кто идут за нами и рядом с нами. От того, насколько молодые люди будут готовы к реальной оценке проблем и грамотной реакции на вызовы, зависит то, каким будет будущее России. Сегодня в Новейшей истории – момент истины. Нашей молодёжью действительно можно гордиться. Нам, опытным политикам, необходим свежий взгляд на ситуации, связанные с демократическим кризисом, нехваткой врачей и учителей и другими важными вызовами. Плечом к плечу мы совместно преодолеем все вызовы».

Со взглядом на будущее страны также выступил руководитель фракции политической партии «Новые люди» Алексей Нечаев: «Сила России – в людях. Мы за то, чтобы Россия была страной возможностей, страной, где каждый может реализоваться и быть полезен государству. Мы готовы за это бороться каждый день. Задача России – построить суверенную страну. Для этого необходимо технологическое и моральное лидерство».

Посмотреть запись дебатов с лидерами парламентских объединений можно будет в новом выпуске «ТОЛК Шоу» в социальных сетях Росмолодёжи.

Так, участник смены «Единство» форума «Территория смыслов» Данил Винчи из города Уфы отметил: «Не ожидал, что политические дебаты могут быть настолько живыми и содержательными. Было видно, что у партий разные взгляды на развитие страны, но при этом — общее понимание главного: защита суверенитета, развитие экономики, забота о людях. Это не просто шоу — это реальный диалог о будущем. И для нас, молодёжи, важно видеть, что в России есть политическая конкуренция, есть разные подходы, есть из кого выбрать. Такие встречи формируют уважение к политике как к делу, в котором важны не лозунги, а ответственность перед страной».

На форуме «Территория смыслов» участники также испытали себя на «Дебаттл-шоу», на котором проходило обсуждение актуальных социальных, экономических и политических вопросов. Приобретённый опыт позволит молодым парламентариям увереннее аргументировать свою позицию в условиях реальных политических дискуссий.

На протяжении всей смены молодые специалисты общественно-политической сферы вместе с экспертами обсуждали способы формирования и трансформации цивилизационных основ российской государственности, специфику избирательного процесса и роль традиционных ценностей в современное время.

Красной нитью на смене прошла мысль – в основе политического мышления нового поколения лежит восприятие России как единой и суверенной страны, а сохранение государственного суверенитета возможно только при условии укрепления в общественном сознании традиционных духовно-нравственных ценностей.

Помимо этого, молодые люди могли подать заявку на участие в грантовом конкурсе Росмолодёжи. Победители смогут получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей социально-значимой инициативы.

Архитектором смены «Единство» выступила Платформа «Дигория», которая объединяет потенциал молодых учёных социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы. Платформа работает с проводниками смыслов, обеспечивает их ценностное просвещение и вовлекает в работу над социально-значимыми проектами.

В 2025 году форум проходит в пяти сменах: «Семья», «Добро», «Созидание», «Единство» и «Служение», где порядка четырёх тысяч молодых людей со всей России рассматривают понятие суверенитета страны и предлагают инициативы по его укреплению. Форум проводится в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В этом году Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» стал частью национального проекта «Молодёжь и дети», оператором которого выступает Росмолодёжь.

Следить за ходом форума можно будет на официальном сайте форума, странице «Территории смыслов» во ВКонтакте, где организованы онлайн-трансляции каждой смены, и в телеграм-канале форума.