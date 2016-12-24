В Инсарском районе прокуратура через суд требует привести «школьную» дорогу в надлежащее состояние

Прокуратура Инсарского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и выявила нарушения.

По информации надзорного ведомства, было установлено, что автомобильная дорога «с. Сиалеевская Пятина – с. Кашаево» служит маршрутом для передвижения школьного автобуса Сиалеевско-Пятинской школы и при этом имеет многочисленные дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, проломов, частичного осыпания грунта обочин, смещения бетонных блоков водопропускных сооружений.

Несмотря на внесенное представление балансодержателю дороги - ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» - мер по приведению дороги в надлежащее состояние не принято.

В такой ситуации состояние автомобильной дороги на ежедневной основе создает угрозу для жизни граждан, в том числе несовершеннолетних при движении по маршруту школьного автобуса.

В этой связи прокуратура района обратилась в суд с иском о возложении на Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству РМ обязанности обеспечить финансирование мероприятий по приведению автомобильной дороги в надлежащее состояние, а на ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия» - обязанность привести дорогу в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.