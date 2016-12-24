В Мордовии с начала года с помощью Кадрового центра нашли работу 28 участников СВО

По информации региональной Службы занятости, трудоустроенные ветераны спецоперации работают механиками, водителями, операторами станков, менеджерами, техниками в сфере промышленности, сельского хозяйства, грузоперевозок. При этом, четверо участников СВО открыли собственное дело.

Один из примеров послевоенного трудоустройства жителя республики оказался весьма примечательным. Ветеран СВО из Ардатовского района в ходе прошедшего в Мордовии этапа Всероссийской ярмарки труда откликнулся на вакансию воспитателя в детском саду.

Ветеран с инвалидностью искал возможность работать рядом с домом, поэтому решил пройти собеседование и устроиться в дошкольное учреждение.

Участник СВО имеет диплом Ичалковского педагогического училища, у него есть опыт работы с детьми. На днях в детском саду прошел праздник, приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота, на котором его воспитанники читали тематические стихи, танцевали, соревновались в перетягивании каната.

«Наш новый коллега очень старательный педагог, дети его любят, - это очень важно. И мы рядом с ним чувствуем себя в безопасности, под защитой», - отметили в дошкольном учреждении.