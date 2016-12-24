В Саранске оборудуют новую спортивную площадку

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Глава города Владимир Быков сообщил в телеграм, что жители жилого комплекса «Восточный» совсем скоро смогут заниматься спортом в шаговой доступности от дома благодаря строительству современной спортивной инфраструктуры.
На спортивной площадке будет универсальная игровая зона для игры в баскетбол, футбол и волейбол, различные тренажеры и оборудование для воркаута. Бесплатная точка доступа Wi-Fi и вечерние уличные светильники дополнят комфортные условия для занятий спортом.
«Подрядная организация в настоящее время ведет работы по укладке основания», - отметил Владимир Быков.
Поделиться в соц. сетях:
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»