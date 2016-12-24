В Саранске оборудуют новую спортивную площадку

Глава города Владимир Быков сообщил в телеграм, что жители жилого комплекса «Восточный» совсем скоро смогут заниматься спортом в шаговой доступности от дома благодаря строительству современной спортивной инфраструктуры.

На спортивной площадке будет универсальная игровая зона для игры в баскетбол, футбол и волейбол, различные тренажеры и оборудование для воркаута. Бесплатная точка доступа Wi-Fi и вечерние уличные светильники дополнят комфортные условия для занятий спортом.

«Подрядная организация в настоящее время ведет работы по укладке основания», - отметил Владимир Быков.