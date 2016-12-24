В Саранске 29 июля в ряде домов на Светотехстрое отключат холодную воду

По информации МинЖКХ РМ, это связано с необходимыми ремонтными работами по реконструкции водовода. Начало работ запланировано на 09:00, при этом продолжительность отключения будет зависеть от скорости и сложности проводимых работ.

Отключение коснется следующих адресов:



МКД:

- Ул. Победы: 1-27, 5А, 20А, 22-24А, 25-25Б, 25к.1-25к.7.

- Ул. Коваленко: 2-60, 7А, 12, 14, 15, 20, 24А, 25-27, 30-60.

- Ул. Воинова: 1, 2к.1-2к.4, 3, 5-11, 13, 14, 16-18, 19, 21-26, 28, 30-32А, 33-38, 42, 44.

- Ул. Металлургов: 1-11, 3А, 5А, 9А.

- Пр. 60 лет Октября: 2/6-2/8, 6Б, 6к.1-6к.6, 8-10, 14, 16, 18, 28.

- Ул. Н. Эркая: 6-42, 12к.1, 18А, 20А, 22, 22А, 24к.1-24к.2, 26, 28, 32, 34, 36к.1-36к.2.

- Ул. Миронова: 1-12, 6А, 9к.1, 10Б.

- Ул. Пушкина: 21стр.1, 52, 54, 58, 62-62к.3, 64-84.



Частный сектор:

- ул. Н. Эркая: 7-25

- ул. Афганская: 1-9

- пер. Афганский: 1-21

- ул. Братская: 1-26

- ул. Патриарха Никона: 1-25

- ул. Болотникова: 1-24

- ул. Безбородова: 1-20

- ул. Слободская: 3-15

- ул. Светотехники: 1А-20

- ул. Мазы: 1-19

- ул. Баляева: 1-14

- ул. А. Арзамаской: 1-17

- ул. Юртова: 1-18

- ул. Дружбы: 2-133

- Поселок Звездный



На время отключения будет осуществляться подвоз питьевой воды по адресам:

1) ул. Победы 8 (Диализный центр)

2) ул. Победы 18 (Республиканский перинатальный центр)

3) ул. Коваленко 47А

4) пр. 60 лет Октября 2А

5) ул. Победы 9

6) ул. Воинова 27



По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу: 24-17-24, 24-34-48.