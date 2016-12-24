В Саранске 29 июля в ряде домов на Светотехстрое отключат холодную воду

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По информации МинЖКХ РМ, это связано с необходимыми ремонтными работами по реконструкции водовода. Начало работ запланировано на 09:00, при этом продолжительность отключения будет зависеть от скорости и сложности проводимых работ.
Отключение коснется следующих адресов:
МКД:
- Ул. Победы: 1-27, 5А, 20А, 22-24А, 25-25Б, 25к.1-25к.7.
- Ул. Коваленко: 2-60, 7А, 12, 14, 15, 20, 24А, 25-27, 30-60.
- Ул. Воинова: 1, 2к.1-2к.4, 3, 5-11, 13, 14, 16-18, 19, 21-26, 28, 30-32А, 33-38, 42, 44.
- Ул. Металлургов: 1-11, 3А, 5А, 9А.
- Пр. 60 лет Октября: 2/6-2/8, 6Б, 6к.1-6к.6, 8-10, 14, 16, 18, 28.
- Ул. Н. Эркая: 6-42, 12к.1, 18А, 20А, 22, 22А, 24к.1-24к.2, 26, 28, 32, 34, 36к.1-36к.2.
- Ул. Миронова: 1-12, 6А, 9к.1, 10Б.
- Ул. Пушкина: 21стр.1, 52, 54, 58, 62-62к.3, 64-84.
Частный сектор:
- ул. Н. Эркая: 7-25
- ул. Афганская: 1-9
- пер. Афганский: 1-21
- ул. Братская: 1-26
- ул. Патриарха Никона: 1-25
- ул. Болотникова: 1-24
- ул. Безбородова: 1-20
- ул. Слободская: 3-15
- ул. Светотехники: 1А-20
- ул. Мазы: 1-19
- ул. Баляева: 1-14
- ул. А. Арзамаской: 1-17
- ул. Юртова: 1-18
- ул. Дружбы: 2-133
- Поселок Звездный
На время отключения будет осуществляться подвоз питьевой воды по адресам:
1) ул. Победы 8 (Диализный центр)
2) ул. Победы 18 (Республиканский перинатальный центр)
3) ул. Коваленко 47А
4) пр. 60 лет Октября 2А
5) ул. Победы 9
6) ул. Воинова 27
По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу: 24-17-24, 24-34-48.
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