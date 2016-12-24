В Приволжском федеральном округе завершились окружной этап и окружные сборы игры «Зарница 2.0»

В Оренбурге 27 июля состоялись церемония закрытия и награждение победителей окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Приволжского федерального округа, а 20 июля в Республике Башкортостан завершились окружные сборы. Состязания прошли 280 юношей и девушек всех возрастных категорий из 14 регионов Российской Федерации. Флагманский проект Движения Первых реализуется по Национальному проекту «Молодёжь и дети», а его соорганизаторами выступают Движение «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН».

«Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» — это не просто соревнование, это настоящая школа жизни. Ребята учатся работать в команде, помогать друг другу, быть собранными и ответственными. Причём как юноши, так и девушки отлично справляются с задачами военной направленности. Эти навыки точно пригодятся им в будущем, и в жизни, и в профессии», — подчеркнул наставник команды окружного этапа из Республики Марий Эл Александр Яшин.

Церемония закрытия окружного этапа началась с исполнения Государственного гимна Российской Федерации и выноса Государственного флага РФ. После напутственных слов почётных гостей состоялось награждение участников, отличившихся в индивидуальных состязаниях, а также подведение итогов общеотрядного зачёта. Лучшие отряды были награждены кубками, дипломами, медалями, грамотами и памятными подарками

На окружном этапе «Зарницы 2.0» в средней возрастной категории третье место занял отряд «ВПК Гранит» из Оренбургской области, второе место получил «Цвет нации» из Пермского края, а первое присудили отряду «Будущий воин» из Саратовской области. В специальной возрастной категории третье место досталось отряду «Патриоты БГТК» из Республики Башкортостан, второе место присудили отряду «Пиранья» из Республики Татарстан, а первое - «ЗАЩИТНИКИ КПК» из Пермского края.

Окружной этап включил насыщенную образовательную и патриотическую программу. Юноши и девушки всех возрастных категорий приняли участие в игре-знакомство «Спецразведка», прослушали образовательный курс по условно-военным специальностям, посетили культурно-досуговое мероприятие «Здесь рождается характер», а также прошли отрядные состязания по огневой подготовке, РХБЗ, инженерному оборудованию и маскировке позиций, выживанию в экстремальных условиях и тактической подготовке. В рамках проекта «Твой Герой» прошел диалог с участниками Специальной военной операции, также были организована экскурсия в Оренбургское президентское кадетское училище и интеллектуальная игра во дворике «Эссен».

В Республике Башкортостан в окружных сборах приняли участие 140 ребят и 18 наставников, которые представят свой регион в финальном этапе игры. В рамках программы участники посетили образовательные, спортивные и патриотические активности: курс по условно-военным специальностям, квест-игра «Формула дружбы», занятия по отрядной подготовке, открытая тренировка с Послом ГТО Российской Федерации по Республике Башкортостан Вилем Габдуллиным. Также ребята посетили выставочный комплекс «Партизанская деревня», приняли участие в мастер-классе по самообороне от Спортивной федерации армейского рукопашного боя России и осмотрели выставку военной техники. Программа включила мастер-класс по оказанию первой помощи, квиз «Зарница 2.0: интеллектуальный штурм», полевой выход, зарядку с российским бойцом смешанных единоборств Джеффри Монсоном и военно-тактическую игру на местности.

Завершающие окружной этап и окружные сборы Северо-Кавказского федерального округа пройдут в Ставропольском крае в период с 29 июля по 3 августа 2025 года.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стала настоящим прорывом в сфере патриотического воспитания молодёжи. Основанная на советской военно-патриотической игре, новая «Зарница» получила современное воплощение с использованием новейших технологий и методов подготовки. Под руководством бойцов СВО, которые выступают в роли наставников, подростки знакомятся с основами ориентирования, командной работы и обращения с современным снаряжением.