В Мордовии иномарка с молодыми людьми после столкновения с «ГАЗелью» вылетела в кювет

По информации Госавтоинспекции республики, 27 июля в 23:00 на подъезде к Саранску от федеральной трассы М-5 «Урал» 20-летний молодой человек за рулем автомобиля «Mицубиси Лансер», по предварительным данным, не обеспечил безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении автомашиной «ГАЗ 33021».

После столкновения «Mицубиси Лансер» слетел с дороги в левый по ходу движения кювет, а «ГАЗ 33021» - в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 20-летний, 18-летний и 17-летний пассажиры иномарки с различными травмами были госпитализированы. По данным ГИБДД, оба водителя находились в трезвом состоянии.

В информации Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы указывается, что пострадали 4 человека, находившиеся в легковом автомобиле, двое из них — в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир «ГАЗели» не нуждались в помощи медиков.

Можно отметить, что виновник аварии в этом году уже 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения.