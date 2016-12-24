В Пролетарском районе Саранска ведется благоустройство дворов

В настоящее время к благоустройству дворовых территорий уже приступили на 9 участках - ул. Воинова (дом №№ 10, 22, 24), ул. Есенина (дом № 19), ул. Н. Эркая (дом №№ 40, 42), ул. Победы (дом № 27) и ул. Металлургов (дом №№ 4,6).

По информации мэра Саранска Владимира Быкова, работы выполняются в рамках муниципальной программы.

«Подрядными организациями выполнен демонтаж старого асфальтового покрытия и бордюрного камня. Производится устройство новых бордюров и подготовка основания для асфальтирования дорожного полотна», - отметил в телеграм Владимир Быков.

В ближайшее время работы по благоустройству охватят еще несколько дворов в Пролетарском районе – на улице Солнечная, 9/1 и улице Н. Эркая, 10, 12, 12/1, 14.