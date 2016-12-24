В Саранске коммунальные службы продолжают ликвидировать борщевик Сосновского

По информации городской Администрации, в ходе очередного этапа работ был произведен повторный покос всех участков на территории Саранска, где было зафиксировано произрастание борщевика.

Работы по покосу производились в п. Пушкино, на ул. 1-я Набережная, в пойме р. Инсар, на Юго-Западном шоссе и ул. Южная.

Оставить заявку на покос борщевика на придомовой территории МКД можно в управляющей компании или по номерам 071 и 24-24-71.

В случае, если ядовитый сорняк произрастает на муниципальной территории, заявку следует направлять в ЕДДС по тел. 24-07-07.