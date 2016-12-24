Молодёжь Мордовии погрузилась в мир Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга»!

24 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялась торжественная церемония открытия Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Делегация Республики Мордовия прибыла на форум в количество около 70 активных молодых ребят. Узнать делегацию региона можно по брендированным джинсовкам и самому уютному региональному шатру «КЕЛЬГОМА КУДО» (с мордовского «Любимый дом»).

«На форуме “иВолга” молодые люди обретают опыт, который поможет им в профессиональном и личностном развитии. В этом году форум объединил 1 600 участников из разных регионов России, в том числе 14 регионов ПФО, – школьников, студентов, молодых специалистов, представителей молодёжных сообществ и активистов Движения Первых. Конкурс на участие составил 20 человек на место. Участников ждёт насыщенная образовательная программы: сюжетная игра, которая пройдёт в этом году впервые, культурно-патриотические форматы, приуроченные 80-ой годовщине Великой Победы. Ребята также получат поддержку своих инициатив и смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи и реализовать свою социально значимую инициативу», – подчеркнул руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Программа «иВолги» началась с парада делегаций регионов Приволжского федерального округа. В этом году форум начал работу в формате сюжетной игры, посвящённой сохранению исторической памяти. По замыслу, из-за сбоя «Машины времени» участники оказались в мире, где стёрта история и невозможно представить будущее. Кульминацией вечера стал запуск символического арт-объекта, который определил начало форумной игры.

С приветствием к участникам на церемонии обратился заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев: «Форум “иВолга” – знаковое событие для Приволжья. Он стал традиционной площадкой для развития молодёжных инициатив и взаимодействия между регионами округа. В этом году форум проходит в 13-й раз и по праву считается флагманским молодёжным проектом Приволжского федерального округа. “иВолга” объединяет активных, неравнодушных ребят, которые готовы менять свою среду и страну к лучшему. Форум проходит в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это придаёт происходящему особую глубину. Здесь молодёжь не только учится, но и осмысляет, что значит быть частью истории своей страны».

На Мастрюковской поляне на протяжении всего форума для участников будет работать павильон исторической памяти, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут пройти интерактивные маршруты, узнать больше о подвиге своих земляков, принять участие в акциях памяти и практических занятиях.

С 2024 года основным направлением форума стало развитие Движения Первых — через поддержку инициатив, объединение детских и взрослых сообществ и создание пространства для совместных проектов. Тематика Движения стала сквозной для всей программы: от сюжетной игры о сохранении исторической памяти до культурных площадок и волонтёрских форматов. В этом году проходит дополнительный блок – «Время действовать», который объединяет практические активности, в том числе Первый спектакль, созидательный труд и инициативы в поддержку участников специальной военной операции.

С 25 июля стартовала образовательная программа «иВолги» в рамках семи образовательных профилей: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». За время форума молодые люди выполнят задания, пройдут командные испытания и вместе сформируют коллективную мечту молодёжи России.

«Мы стремились уйти от стандартного формата лекций и придумали образовательную систему, где теория и практика соединяются. Сюжетная игра помогает прожить форум осознанно – через действия, роли, ответственность. Каждый участник станет частью команды, получит задачу, предложит своё решение. Это и есть настоящая работа с будущим – в миниатюре, но с серьёзными смыслами», – подчеркнула директор форума «иВолга» Кристина Гнатюк.

Сегодня в рамках творческой встречи «Влюблён в профессию: как дальше с этим жить?» актёр театра и кино Игорь Савочкин поделится своим опытом и вдохновит молодёжь на самореализацию. Также стартует турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт». Участники из всех регионов ПФО смогут посоревноваться в резиночке, вышибалах и городках. Мероприятие способствует популяризации традиционных форм досуга и укрепляет межрегиональные связи через физическую активность. А уже творческие делегации представят свои регионы в конкурсе песни-визитки «Голоса иВолги» на главной сцене. Яркие музыкальные номера раскроют культурное своеобразие каждого края и создадут атмосферу единства. Конкурс формирует положительный имидж регионов ПФО через творчество. Мордовию в конкурсе представит коллектив Молодежи Мордовии с авторской песней «Пой ты ветер».

Особое внимание уделено патриотическому воспитанию. В Патриотическом павильоне форума работает интерактивная выставка, посвящённая трудовому подвигу регионов ПФО в годы Великой Отечественной войны, а также Героям Великой Отечественной войны и Специальной военной операции. На интерактивной выставке от Республики Мордовия представлен подвиг Исмаилова Миразыма Сяяфовича – участника СВО, Секретаря Ассоциации ветеранов СВО РМ, члена Совета регионального отделения Боевое братство Республики Мордовия, а также подвиг жителей Республики Мордовии при строительстве Сурского оборонительного рубежа на территории региона. Архивные материалы, мультимедийные элементы и тематические инсталляции помогут молодёжи глубже понять историю страны и почувствовать гордость за её Героев.