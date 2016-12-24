Жители Мордовии подали больше 400 заявок на участие в Слете Всемирного фестиваля молодежи

17-21 сентября в Нижнем Новгороде пройдет Слет Всемирной фестиваля молодежи. Здесь соберутся 2 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, которые могут похвастаться достижениями и экспертностью в различных сферах, а также мотивированы на развитие международного сотрудничества и обмен опытом.

На участие подано больше 62 тысяч заявок из 175 стран, расположенных в Европе, Северной, Центральной и Южной Америке, Африке, Азии, на Ближнем Востоке и даже из Австралии. Наибольшую активность проявили Марокко, Узбекистан, Индия, Эфиопия и Пакистан.

«Мы также получили заявки из всех 89 регионов страны. Высокую активность проявили Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородская и Московская области и Республика Татарстан. Уверен, что с каждым годом Слет будет привлекать внимание все большего числа молодых людей, потому что Россия – страна возможностей, где можно раскрыть свой потенциал и реализовать таланты», – прокомментировал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Кстати, от молодых жителей Мордовии на участие в Слете поступило 410 заявок.

Эксперты уже приступили к анализу присланных заявок. Лучших кандидатов ждут иммерсивные шоу, баттлы по актуальным молодежным темам, воркшопы, кейс-стади и мастер-классы от ведущих экспертов. На площадке Слета также пройдут кастинги в лейблы и питчинги проектов. Молодые люди смогут испытать себя в экстремальных видах спорта, стать авторами самой большой картины в мире и многое другое. Также предусмотрена отдельная программа для участников 14-17 лет. А 200 иностранных гостей после основной программы Слета отправятся в 10 российских городов, чтобы узнать больше об истории и культуре нашей страны.

Слет проводится по поручению Президента России по нацпроекту «Молодежь и дети». Сам Всемирный фестиваль впервые прошел в марте прошлого года на территории «Сириуса». Он будет проводится в нашей стране каждые 6 лет, а между этим будут проходить слеты и другие фестивальные события.