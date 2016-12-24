Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» стартовал: в центре – сюжетная игра и патриотическое воспитание

24 июля 2025 года на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялась торжественная церемония открытия Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» – одного из крупнейших событий России, реализуемого в рамках платформы Росмолодёжь.Форумы. В этом году он собрал более полутора тысяч участников из 14 регионов ПФО и других субъектов страны – школьников, студентов, молодых специалистов и активистов в возрасте от 14 до 35 лет. Форум проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В форуме принимает участие и молодежь Мордовии. По итогам заявочной кампании от Республики Мордовия было подано 1 143 заявки. В итоговый состав делегации от региона вошли 68 человек в соответствии с образовательными треками форума.





Торжественная церемония открытия форума состоялась на главной сцене. Программа началась с парада делегаций регионов Приволжского федерального округа. Кульминацией стал запуск символического арт-объекта «Машина времени», знаменующего старт сюжетной игры, направленной на погружение участников в историческое наследие страны. Это будет основа всей образовательной программы «иВолги-2025». На сцене также выступили творческие коллективы, а с приветствием к участникам обратились почётные гости, в числе которых заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

«В Приволжском федеральном округе существует такая традиция – раз в год собирать в Самарской области лучших представителей нашей молодежи. Символично, что Форум проходит в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – это придаёт происходящему особую глубину. Представители 80 регионов сегодня здесь у нас, в Приволжье, на нашем окружном Молодежном форуме «иВолга», который в этом году проходит в 13-й раз и по праву считается флагманским проектом ПФО. «иВолга» объединяет активных, неравнодушных ребят, которые готовы менять свою среду и страну к лучшему. Здесь молодёжь не только учится, но и осмысляет, что значит быть частью истории своей страны. Я желаю всем вам удачи», – сказал замполпреда.

Приветствие участникам Форума направил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров: «Форумы Росмолодёжи сегодня – это важнейший инструмент воспитания нового поколения. Мы не просто говорим о развитии молодёжи – мы создаём условия, в которых формируются ответственные, думающие и деятельные граждане. Мы видим реальные результаты: проекты, команды, инициативы, которые возвращаются в регионы. И это главное доказательство, что форум работает».

Особое внимание на Форуме в этом году уделено патриотической повестке. На Мастрюковской поляне работает павильон исторической памяти, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут пройти интерактивные маршруты, узнать больше о подвигах своих земляков, принять участие в акциях памяти и мастер-классах.

Работа Форума выстроена в рамках семи профильных направлений: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». За время Форума участники выполнят задания, пройдут командные испытания, соберут игровые жетоны и вместе сформируют коллективную мечту молодёжи России.

Кроме того, ребят ждут образовательные лекции, спортивные турниры, тематические вечера, а также грантовые конкурсы. Культурная программа сочетает яркие события с содержательными и полезными форматами – от творческих фестивалей до образовательных и патриотических площадок. В неё войдут культурно-патриотический минимум, окружной фестиваль диджеинга и конкурс региональной песни «Голоса иВолги».

25 и 26 июля на Мастрюковской поляне пройдут турниры по дворовым видам спорта и презентации региональных шатров. Завершится Форум награждением победителей конкурсов и итоговым выступлением команд сюжетной игры.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.