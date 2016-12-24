В МВД по РМ проведут горячую линию по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции

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Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Сообщается, что 25 июля с 09-00 до 13-00 часов в МВД по Республике Мордовия состоится «горячая линия» связи с населением по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников полиции.
Если граждане располагают какой-либо информацией о действиях сотрудников органов внутренних дел, связанных с нарушением законодательства, сообщите об этом можно по телефону «горячей линии»: 8(8342) 29-88-25.
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