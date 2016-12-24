С жителя Мордовии коллекторы пытались взыскать долг в стиле «братков» из 90-х

По информации региональной Службы судебных приставов, сообщения с угрозами «вынести дверь» поступали на телефон жителя республики. Звонившие представились взыскателями долга по микрозайму, оформленному в феврале 2025 года. Просроченная сумма составила чуть более 16 тысяч рублей.

Вместо официальных уведомлений или писем мужчине начали поступать сообщения с угрозами родственникам, упоминанием оружия и попытками запугать.

Потерпевший обратился в УФССП по РМ. Судебные приставы возбудили дело об административном правонарушении. Проверка показала, что номера, с которых поступали угрозы, не зарегистрированы за микрофинансовой организацией. В результате компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка взыскания задолженности.

Служба судебных приставов напоминает, что все действия по возврату долгов должны осуществляться строго в правовом поле.

В случае нарушения законных прав, можнообращаться с заявлением в УФССП России по Республике Мордовия через сайт в разделе «Обращения» или отправлять заказную корреспонденцию через почтовое отделение на адрес Управления: 430016, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 1.