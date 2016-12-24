Активисты Народного фронта проверили, как паркуются большегрузы в Саранске

Молодые семьи – в зоне особого внимания
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В столице Мордовии активисты Народного фронта совместно с сотрудниками ДПС проверили, как паркуются большегрузы на крайних правых полосах автомагистралей. В этот раз особое внимание было уделено проспекту 70 лет Октября, где сложилась сложная ситуация с парковкой тяжеловесного транспорта. Также были проверены улицы Волгоградская, Севастопольская, Кочкуровская и Косарева.
При отсутствии запрещающих знаков парковка крупногабаритного транспорта на крайних правых полосах автомагистралей формально разрешена, хотя и создает серьезные неудобства для других участников движения. Представители ДПС подтвердили, что единственным решением проблемы может стать установка соответствующих дорожных знаков. Напомним, что после сигнала Народного фронта Администрация Саранска уже начала процедуру их закупки.
Сообщается, что общественники продолжат контролировать ситуацию с парковкой большегрузов и призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, учитывая интересы всех жителей города.
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