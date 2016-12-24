Благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мордовии обновляется электрооборудование в МКД

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По региональной программе капитального ремонта в Мордовии проходит масштабное обновление электрооборудования. Работы начались еще в четвертом квартале 2024 года, и уже в 182 зданиях они завершены. В 152 из них новые электрические системы уже введены в эксплуатацию. Всего предстоит замена электрики в 234 МКД. Капитальное обновление многоквартирных домов осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В перечень основных работ по модернизации электроснабжения входят:
- Замена вводно-распределительных устройств
- Обновление внутридомовых магистралей и стояков
- Замена электропроводки для освещения общих зон
- Модернизация электросетей для инженерных систем
- Установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования
- Создание контура повторного заземления
- Замена или установка групповых этажных щитков
- Замена автоматических выключателей и установка устройств защитного отключения в каждой квартире
- Замена выключателей в общих зонах.
На текущий момент работы завершены по ряду адресов на Светотехстрое и Химмаше в Саранске, а также в Торбеево и Инсаре. В ближайшее время работы продолжатся в поселке Кадошкино и в городе Ковылкино.
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