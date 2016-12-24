Благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мордовии обновляется электрооборудование в МКД

По региональной программе капитального ремонта в Мордовии проходит масштабное обновление электрооборудования. Работы начались еще в четвертом квартале 2024 года, и уже в 182 зданиях они завершены. В 152 из них новые электрические системы уже введены в эксплуатацию. Всего предстоит замена электрики в 234 МКД. Капитальное обновление многоквартирных домов осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



В перечень основных работ по модернизации электроснабжения входят:

- Замена вводно-распределительных устройств

- Обновление внутридомовых магистралей и стояков

- Замена электропроводки для освещения общих зон

- Модернизация электросетей для инженерных систем

- Установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования

- Создание контура повторного заземления

- Замена или установка групповых этажных щитков

- Замена автоматических выключателей и установка устройств защитного отключения в каждой квартире

- Замена выключателей в общих зонах.



На текущий момент работы завершены по ряду адресов на Светотехстрое и Химмаше в Саранске, а также в Торбеево и Инсаре. В ближайшее время работы продолжатся в поселке Кадошкино и в городе Ковылкино.