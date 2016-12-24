Благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мордовии обновляется электрооборудование в МКД

Репортер

По региональной программе капитального ремонта в Мордовии проходит масштабное обновление электрооборудования. Работы начались еще в четвертом квартале 2024 года, и уже в 182 зданиях они завершены. В 152 из них новые электрические системы уже введены в эксплуатацию. Всего предстоит замена электрики в 234 МКД. Капитальное обновление многоквартирных домов осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

 В перечень основных работ по модернизации электроснабжения входят:
-  Замена вводно-распределительных устройств
-  Обновление внутридомовых магистралей и стояков
-  Замена электропроводки для освещения общих зон
-  Модернизация электросетей для инженерных систем
-  Установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования
-  Создание контура повторного заземления
-  Замена или установка групповых этажных щитков
-  Замена автоматических выключателей и установка устройств защитного отключения в каждой квартире
-  Замена выключателей в общих зонах.

На текущий момент работы завершены по ряду адресов на Светотехстрое и Химмаше в Саранске, а также в Торбеево и Инсаре. В ближайшее время работы продолжатся в поселке Кадошкино и в городе Ковылкино.

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