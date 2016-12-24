В Мордовии начальник колонии предстал перед судом

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с оперативниками подразделения собственной безопасности регионального УФСИН пресечена противоправная деятельность 32-летнего начальника одной из исправительных колоний.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый, в период с ноября 2023 по июнь 2024 года, действуя вопреки интересам службы, вступил в состав действовавшей на территории учреждения экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Превышая свои должностные полномочия, начальник колонии систематически действовал в интересах осужденных, придерживающихся экстремистских идей. Он оказывал им содействие в доставке средств связи и продаже запрещенных предметов внутри исправительного учреждения, создавал льготные условия отбывания наказания для лиц, совершивших тяжкие преступления (экстремистской, террористической направленности, против половой неприкосновенности и др.). Также обвиняемый давал указания подчиненным не регистрировать преступления, совершаемые этими осужденными, и не принимать предусмотренных законом мер реагирования.

Кроме того, в 2024 году фигурант получил взятку от одного из осужденных в виде продуктов питания и предметов одежды. За вознаграждение на сумму свыше 43 тысяч рублей он создал этому заключенному льготные условия отбывания наказания. Также по указанию начальника колонии факты изъятия мобильных телефонов у осужденных не оформлялись, а указанные телефоны передавались ему для последующей передачи другим лицам в пользовании.

На основании собранных материалов Следственным управлением СК России по Республике Мордовия возбуждено и расследовано уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст.292 УК РФ (служебный подлог) ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.