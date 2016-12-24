Артём Здунов поздравил Ардатовский район с днем рождения

Глава Мордовии Артём Здунов 19 июля приехал в Ардатов, чтобы поздравить район с 97-й годовщиной со дня образования. Руководитель республики осмотрел выставку сельских поселений, в которой нашли отражение многочисленные таланты и умения жителей этого района. Ардатовская земля славится живописной природой и самобытной культурой. Здесь трепетно берегут память о достижениях, ярких уроженцах, известных на всю страну традициях. Скульптор Степан Эрьзя объединил своим творчеством поклонников по всему свету. Уроженец села Баево стал уникальным явлением в мировой культуре. В следующем году исполнится 150 лет со дня его рождения.



Урусовские валенки за 300 лет стали настоящим региональным брендом – их носят по всей стране: от Владивостока до Калининграда.



С достоинством имя уроженцев Ардатовского района несут сегодня бойцы специальной военной операции. Сразу два защитника удостоены высшего звания – Герой Российской Федерации.



Артём Здунов поздравил ардатовцев с днем рождения района, пожелал благополучия и новых трудовых свершений на благо развития родного края. «Благодарю всех за то, что сохраняете традиции. Мастерство, которое есть в районе, не умрет, а перейдет нашему подрастающему поколению. Я сегодня на выставке в этом убедился, - сказал он. - Предстоит еще многое сделать, серьезно поработать над развитием инфраструктуры. В район стал заходить бизнес. Алатырь вновь, спустя сто лет, стал судоходным - у вас теперь есть пусть небольшой, но теплоход. Будем договариваться с Чувашией, чтоб идти навстречу друг другу и совместно развивать туризм».



Глава Мордовии поблагодарил жителей района за воспитание патриотов и защитников нашей страны, за поддержку СВО. «Много героев рождает наша земля, и память о них должна жить!» - сказал руководитель республики.



Артём Здунов вручил трудолюбивым жителям района награды. Особые слова благодарности были адресованы участникам СВО и их семьям.



Указом Главы Республики Мордовия за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, знаком отличия «За смелость и отвагу» награжден ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Александр Солдатов. Вместе с супругой Любовью они воспитывают троих детей. За вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций им вручено Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия.



За заслуги в воспитании детей были отмечены и другие многодетные семьи. У Игоря и Розы Михайловых - семеро детей. Они тоже получили подарки от Главы Мордовии. Трехлетний Степа очень обрадовался машинке на пульте управления. Глава республики помог малышу вставить в игрушку батарейки, и Степан с воодушевлением принялся за игру.



«Дети - это счастье!» - говорят супруги Михайловы. В этом году они отметили фарфоровую свадьбу – 20 лет вместе! Совет да любовь!



Ардатовцев также поздравили депутат Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Голубев и глава Ардатовского района Александр Антипов.