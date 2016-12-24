Президент РФ и Владимир Якушев обсудили результаты работы «Единой России»

Владимир Путин провел встречу с секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. В первую очередь они обсудили результаты выполнения поручений, которые Президент дал партии на XXII Съезде в декабре прошлого года.

Одной из главнейших задач на этот год стало привлечение участников СВО к избирательной кампании. По итогам Единого дня голосования, мандат получили 890 героев, тогда как в прошлом году – 304 мандата. Для них в Высшей партийной школе были подготовлены большие образовательные треки и внедрен институт наставничества на всех уровнях.

Сейчас партия уже активно готовится к Единому дню голосования – 2026.

«У нас большая избирательная кампания – выборы в Государственную Думу. Но, помимо всего прочего, еще будут избираться законодательные собрания регионов и административные центры. Поэтому здесь тоже предстоит очень серьезная и большая работа, которой мы по факту начали уже заниматься на следующий день после Единого дня голосования», – отметил Владимир Якушев.

Другая важнейшая задача партии – приведение Народной программы «Единой России» в соответствие с Указом Президента о национальных целях и с нацпроектами. В 36 разделов программы были внесены изменения. Появился отдельный подраздел, связанный с участниками СВО и членами их семей.

Также Владимир Якушев доложил Президенту, что «Единая Россия» продолжает работу по укреплению первичного звена в соответствии с данными поручениями. А тем временем стартовала разработка «Народной программы 2.0», которая будет отражать все пожелания с мест.

«Но перед этим мы должны провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – акцентировал внимание Якушев.

В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил партию за волонтерскую и гуманитарную миссии. С начала спецоперации «Единая Россия» поставила в исторические регионы, в Белгородскую и Курскую области 140 тыс. тонн гуманитарной помощи. В этой работе приняли участие все региональные отделения партии.