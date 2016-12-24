Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила премьеру сказки «Буратино»

Сборы фильма «Буратино» за первые сутки проката превысили 226 млн рублей
Фильм, вышедший в широкий прокат 1 января, за первые сутки показа заработал больше 226,6 миллиона рублей. За весь период собрано почти полмиллиарда...
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Буратино», снятого Игорем Волошиным по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
В презентации кинокартины участвовали Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также сам режиссер. Премьеру посетила Министр культуры РФ Ольга Любимова.
Продюсер и актер Федор Бондарчук во вступительном слове поблагодарил Фонд кино и Минкульт за помощь в создании фильма.
«Основная часть съемок прошла в Кинопарке «Москино», где был построен итальянский городок рубежа XIX-XX веков – с ратушной площадью, фонтанами, булочной и аптекой, лавками торговцев и тратторией. В хореографии финальной сцены было задействовано более 200 человек, среди которых 35 профессиональных танцоров», – рассказала Ольга Любимова.
«Буратино» стартует во всех российских кинотеатрах уже 1 января. Министр культуры выразила уверенность, что кинолента соберет на новогодних каникулах множество зрителей, и пожелала всем получить удовольствие от просмотра.
