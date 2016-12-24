Представители Мордовии обсудили «Опорные точки роста» на форуме в Якутии

В Якутии прошли региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.

Больше 400 представителей власти и бизнеса со всей страны на протяжении двух дней обсуждали «Опорные точки роста: пространственное развитие территорий». В их числе были глава Кочкуровского района Светлана Герасимова и глава Теньгушевского района Ольга Куткина.

«Мы поступательно идем к третьему Всероссийскому форуму «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который традиционно станет ключевой площадкой по обсуждению проблематики и точек роста для развития муниципалитетов. Президент нашей страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что именно к местной власти граждане в первую очередь обращаются со своими вопросами. Наша задача выстроить работу так, чтобы они решались быстро и эффективно», – отметил замначальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«В Якутии мы обсуждаем пространственное развитие территорий. Несмотря на большую площадь региона, здесь успешно реализуются национальные цели, что говорит о высоком потенциале в этой области. Особо примечательно, что экономический рост, основанный на богатейших природных ресурсах, сочетается с сохранением самобытности и культурных традиций. Это полностью соответствует одной из ключевых задач нашего главного Форума „МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ“ – созидать, развивать территории, опираясь на национальные ценности и традиции», – добавила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Деловая программа форума включала визионерские лекции, мастер-классы, мастерскую муниципальных практик и панельные дискуссии.

«Обсуждали пространственное развитие территорий, вовлечение жителей в процессы планирования, применение инновационных подходов и цифровых технологий, снижение социально-экономических различий, а также значимость туризма. Наиболее интересные и эффективные идеи и практики обязательно возьму на заметку», – поделилась Светлана Герасимова.

Представленные успешные практики и инициативы лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле следующего года.