В России подвели итоги дорожных работ за 2025 год

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поделился промежуточными итогами работы по обновлению российских дорог. Он сообщил, что на начало декабря в эксплуатацию введены 4,9 тыс. км федеральных и 10,1 тыс. км региональных и местных дорог.

«Этот год продуктивным для дорожников. Мы провели большую работу, актуализировали и продлили до 2030 года план дорожной деятельности. Благодаря поддержке Президента, Председателя Правительства, а также работе Минфина, Минтранса и Росавтодора, губернаторов и региональных команд реализация нацпроекта “Инфраструктура для жизни„ велась бесперебойно, а многие масштабные объекты введены в эксплуатацию с существенным опережением графика», – сказал Марат Хуснуллин.

Одной из приоритетных задач нацпроекта является развитие основных транспортных артерий и создание эффективных логистических коридоров. Общая протяженность автомобильных дорог федерального значения в стране составляет более 66,5 тыс. За 11 месяцев этого года на федеральной сети страны введено в эксплуатацию свыше 4,9 тыс. км, из которых больше 435 км – объекты строительства и реконструкции.

В Мордовии в этом году в эксплуатацию ввели 78 дорожных объектов протяженностью больше 160 км. Среди них 35 объектов протяженностью 115 км отремонтированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» реализованы 18 объектов. В рамках субсидий из Дорожного фонда Мордовии в 2025 году приняты работы по 24 объектам. Также в этом году был реализован один объект по программе «Развитие транспортного комплекса Республики Мордовия» протяженностью 4 км. Дорожники Мордовии продолжают работы на крупных капиталоемких объектах.

Также в стране ведется активная работа по снижению смертности в результате ДТП. К 2030 г. планируется снизить этот показатель в полтора раза, а к 2036 г. – в два раза по сравнению с 2023 г. Для этого за 11 месяцев на объектах нацпроекта установлено больше 400 светофоров, свыше 133 тыс. пог. м линий уличного освещения, больше 450 тыс. пог. м барьерных и более 100 тыс. пог. м пешеходных ограждений. Повысить безопасность всех участников дорожного движения и транспортные потоки помогают интеллектуальные транспортные системы, которые благодаря нацпроекту уже внедряются в 65 крупнейших городах России.