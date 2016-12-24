Путин: Командная работа станет главным критерием в конкурсе «Лидеры России»

Представители Мордовии обсудили «Опорные точки роста» на форуме в Якутии
В Якутии прошли региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», организованного Всероссийской...
Президент РФ Владимир Путин поделился мнением о конкурсе «Лидеры России. Команда». В ходе заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ он заявил, что умение человека работать в команде становится его конкурентным преимуществом перед искусственным интеллектом.
«Уже говорили об этом не один раз. Не случайно, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – сообщил Владимир Путин.
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится с 2017 года, чтобы выявить и поддержать перспективных управленцев. Шестой сезон построен на новом подходе – работе в команде. Прием заявок на участие завершится 29 декабря.
Поделиться в соц. сетях:
В Якутии прошли региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», организованного Всероссийской...
Фильм, вышедший в широкий прокат 1 января, за первые сутки показа заработал больше 226,6 миллиона рублей. За весь период собрано почти полмиллиарда...
Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поделился промежуточными итогами работы по обновлению российских дорог. Он сообщил, что на...
В координационном центре Правительства РФ организовано аналитическое сопровождение для вопросов и предложений, поступивших в ходе Прямой...
Владимир Путин провел встречу с секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. В первую очередь они обсудили результаты...
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Буратино», снятого Игорем Волошиным по мотивам книги Алексея Толстого...