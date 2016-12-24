Путин: Командная работа станет главным критерием в конкурсе «Лидеры России»

Президент РФ Владимир Путин поделился мнением о конкурсе «Лидеры России. Команда». В ходе заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ он заявил, что умение человека работать в команде становится его конкурентным преимуществом перед искусственным интеллектом.

«Уже говорили об этом не один раз. Не случайно, что в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – сообщил Владимир Путин.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится с 2017 года, чтобы выявить и поддержать перспективных управленцев. Шестой сезон построен на новом подходе – работе в команде. Прием заявок на участие завершится 29 декабря.