В Правительстве России рассказали о работе над вопросами и предложениями, поступившими во время «Итогов года» с Владимиром Путиным

В координационном центре Правительства РФ организовано аналитическое сопровождение для вопросов и предложений, поступивших в ходе Прямой линии с Президентом России, которая состоялась 19 декабря.

Во время эфира было предложено не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Как отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, соответствующее решение принято по поручению Президента.

Особое внимание было уделено участникам СВО. Глава государства подчеркнул важность оказания помощи военнослужащим, которые хотят строить карьеру в гражданских отраслях, а также создания для этого широких возможностей, в том числе для получения образования.

Еще одной важно темой стало улучшение демографической ситуации. По словам Михаила Мишустина, для благополучия семей с детьми будет действовать ряд мер, направленных на расширение системы социальных гарантий. Со следующего года работающие родители с двумя и более детьми, имеющие доход ниже полутора прожиточных минимума, смогут оформлять ежегодную выплату. Также сохраняются и другие механизмы поддержки, включая единое пособие.

Дополнительно будут проработаны вопросы, поступившие от многодетных семей во время прямой линии. К примеру, о сохранении права на получение единого пособия при незначительном превышении критериев по уровню дохода. Председатель Правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой согласовать с ведомствами изменения в нормативную базу, чтобы обеспечить внесение необходимых поправок в законодательство. Помимо этого, будут рассмотрены варианты дополнительной помощи родителям после прекращения предоставления пособий по уходу за ребенком, в частности доступность детских садов и создание ясельных групп.

Отдельно затронули укрепление транспортной связности и развитие дорожных сетей. Вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину было поручено проработать вопросы, связанные с приведением в нормативное состояние автодороги из Сыктывкара в Нарьян-Мар.