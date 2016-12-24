В Саранске действуют новые тарифы на коммунальные услуги

«Важно, чтобы вы создавали большие и крепкие семьи»
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В связи с этим рассчитан среднемесячный платеж для различных категорий потребителей исходя из социальной нормы жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг.
Важно! Фактический размер ежемесячной платы будет зависеть от набора ЖКУ, занимаемой площади и объёма потребления по приборам учета.
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