В Саранске действуют новые тарифы на коммунальные услуги

В связи с этим рассчитан среднемесячный платеж для различных категорий потребителей исходя из социальной нормы жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг.

Важно! Фактический размер ежемесячной платы будет зависеть от набора ЖКУ, занимаемой площади и объёма потребления по приборам учета.