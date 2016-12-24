В Саранске действуют новые тарифы на коммунальные услуги

Наш город

В связи с этим рассчитан среднемесячный платеж для различных категорий потребителей исходя из социальной нормы жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг.

Важно! Фактический размер ежемесячной платы будет зависеть от набора ЖКУ, занимаемой площади и объёма потребления по приборам учета.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1