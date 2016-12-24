Житель Мордовии заплатит штраф в 600 тысяч рублей за покушение на дачу взятки должностному лицу

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 45-летнему местному жителю за покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника.

По данным следствия, в феврале 2024 года обвиняемый по совету знакомой его супруги встретился с мужчиной, который благодаря своим связям в ГИБДД, якобы мог помочь в сдаче теоретического экзамена для получения водительского удостоверения. Фигурант попросил за своего приятеля, которому нужно было сдавать экзамен после истечения срока лишения водительских прав.

«Решала» на просьбу отреагировал положительно, но сказал, что сначала ему нужно встретиться со знакомым сотрудником Госавтоинспекции и обговорить условия, а также уточнить размер вознаграждения. Через некоторое время мужчина по телефону сообщил, что «услуга» будет стоить 96 тысяч рублей.

Обвиняемый при встрече передал требуемую сумму, при этом осознавая, что дает взятку должностному лицу ГИБДД МВД по РМ через посредника. Однако эти преступные действия не были доведены до конца по независящим обстоятельствам, поскольку посредник в действительности помогать никому не собирался, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.

В судебном заседании житель Саранска вину признал полностью. Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.