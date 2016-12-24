Спустя почти целый век Мордовия вновь стала судоходным краем

Глава Мордовии Артём Здунов сообщил в телеграм, что распоряжением Правительства России река Алатырь получила официальный статус судоходной.

«Надеемся этот день - 15 июля - станет в скором времени Днём речного флота в Мордовии», - отметил Артём Здунов.