Спустя почти целый век Мордовия вновь стала судоходным краем

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Глава Мордовии Артём Здунов сообщил в телеграм, что распоряжением Правительства России река Алатырь получила официальный статус судоходной.

«Надеемся этот день - 15 июля - станет в скором времени Днём речного флота в Мордовии», - отметил Артём Здунов.

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