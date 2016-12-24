В Саранске создадут точки доступа Wi‑Fi в разных районах города

Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

«Мы видим, с какими сложностями вам приходится сталкиваться в последнее время из-за частых отключений интернета – трудно вызывать такси, поддерживать связь с близкими, решать рабочие вопросы и оставаться в курсе важных событий.

Сегодня вместе с региональным Правительством приняли решение о создании точек доступа Wi‑Fi в разных районах города. Они будут созданы в самых посещаемых местах, где больше всего необходим стабильный интернет. Преимущественно – в торговых комплексах, на остановках, в местах общественного пользования.

В 17 торговых комплексах Саранска сейчас уже организовано свободное подключение к сети для всех посетителей (ТЦ «Ботевград», ТК «Центральный», ТРЦ «Сити-Парк», ГМ «Мегастрой», ГМ «Лемана Про», ТЦ «Хозяин», ТК «Макс», ТК «Лето», ТЦ «Эльдорадо», Гипермаркет «Магнит» АО «Тандер», ТЦ «Находка», Торговый центр «Николаевка», ТЦ «Караван», ТК «Магнит», ТЦ «Евроспар», Магазин «Вираж», Магазин «Мототовары»).

В остальных – идет процесс установки. Также одной из крупнейших точек доступа станет Парк им. А.С. Пушкина – установим Wi-Fi по всей его территории.

В дальнейшем все точки будут отмечены на Яндекс Картах, чтобы вы могли легко находить их и пользоваться связью в нужный момент. Благодарим за понимание и терпение!»