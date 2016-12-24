В Мордовии внедорожник сбил 11-летнего мотоциклиста

По информации Госавтоинспекции республики, 11 июля в Зубово-Полянском районе в 12.00 на ул. Пионерская в поселке Дубитель 46-летний водитель автомашины «Mицубиси Паджеро» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с мотоциклом «Kайо» под управлением 11-летнего мальчика.

В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший с различными травмами был госпитализирован.

По данным ГИБДД, водитель внедорожника находился в трезвом состоянии. В отношении собственника мотоцикла составлен административный материал за передачу управления т/с лицу, заведомо не имеющему права управления.