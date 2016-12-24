В Мордовии более 2700 пенсионеров силовых структур получают вторую пенсию по линии Соцфонда

Такие данные приводит региональное отделение Социального фонда России.

Военные пенсионеры Мордовии, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств, имеют возможность получать еще одну пенсию по линии регионального Отделения Социального фонда.

Право на ее назначение возникает, если после увольнения со службы военнослужащие продолжили трудовую деятельность в гражданских организациях и работодатели отчисляли за них страховые взносы. Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию.

На сегодняшний день отделение Социального фонда по Мордовии выплачивает вторую пенсию 2754 пенсионерам силовых структур.

Чтобы оформить страховую пенсию по линии Социального фонда, военному пенсионеру нужно соблюсти несколько условий:

- достичь пенсионного возраста — в 2026 году право на страховую пенсию по общеустановленному возрасту будут иметь мужчины, достигшие возраста 64 лет и женщины 59 лет

- выработать необходимый страховой стаж — не менее 15 лет

- заработать минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — не менее 30.

В связи с тем, что военные пенсионеры уже являются получателями пенсии по линии силовых ведомств, страховая (гражданская) пенсия им назначается без фиксированной выплаты. Кроме того, в общий трудовой стаж им не включаются периоды работы, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет по линии силового ведомства.

Подать заявление о назначении пенсии можно через личный кабинет на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе отделения Социального фонда по Мордовии.