Председатель Госсобрания Мордовии в рамках проекта «Герои среди СВОих» стал наставником для участника СВО

В республике активно реализуется программа профессиональной переподготовки в рамках проекта «Герои среди СВОих». Мордовия в числе первых среди субъектов страны запустила региональный аналог федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом России. На стадионе «Мордовия Арена» прошла первая встреча с финалистами программы.

Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин стал наставником для участника специальной военной операции — сотрудника СОБР «Звезда» Управления Росгвардии по Республике Мордовия. Спикер парламента «взял под свое крыл» ветерана боевых действий, который имеет восемнадцатилетний стаж службы и государственные награды за участие в специальной военной операции.

Задача наставника - помочь бойцу найти свое место в мирной жизни, направить новичка в нужное русло и обеспечить сопровождение на всех этапах работы.

Владимир Чибиркин тепло пообщался с участником программы: «Для боевых офицеров это отличная возможность реализовать свой потенциал в гражданской жизни и продолжить служить стране и ее интересам. Буду помогать вам адаптироваться. Вы - человек военный. Ваш многолетний накопленный опыт пригодится на государственной гражданской службе. Если вы решите связать свою дальнейшую судьбу с законодательной деятельностью, то вам предстоит кардинально сменить сферу работы. У вас есть возможность участвовать в предстоящих выборах. Решение остается за вами. Работы впереди много».

В ближайшее время участник программы «Герои среди СВОих» пройдет стажировку в Госсобрании Мордовии. Он примет участие в заседании очередной сессии, познакомится с работой профильных комитетов и аппарата Госсобрания, изучит специфику законодательного процесса и нормотворчества.

В роли наставников также выступили заместители Председателя Госсобрания Мордовии Сергей Вдовин и Наталья Долматова, а также депутаты республиканского парламента Дмитрий Глушко, Николай Чалов и Сергей Агеев.

Программа «Герои среди СВОих» поможет военнослужащим получить профессиональное развитие и претендовать на руководящие должности в государственных структурах, бизнесе, а также заниматься воспитанием молодежи.