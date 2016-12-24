В Мордовии назвали самые популярные направления для обучения в колледжах и техникумах приемной кампании 2025 года

Министр образования РМ Елена Солдатова в телеграм сообщила об итогах первых трех недель приемной кампании 2025 года в колледжи и техникумы. По данным на 10 июля подано 2164 комплекта документов.

Среди абитуриентов самыми востребованными направлениями для поступления в колледжи являются:

- Технологии индустрии красоты

- Операционная деятельность в логистике

- Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

- Информационные системы и программирование

- Биохимическое производство

- Землеустройство

- Сварочное производство

- Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

- Электрические станции, сети, их релейная защита.

Заявления на очную форму принимаются до 15 августа, а при наличии свободных мест – до 25 ноября.