В Мордовии назвали самые популярные направления для обучения в колледжах и техникумах приемной кампании 2025 года

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Министр образования РМ Елена Солдатова в телеграм сообщила об итогах первых трех недель приемной кампании 2025 года в колледжи и техникумы. По данным на 10 июля подано 2164 комплекта документов.
Среди абитуриентов самыми востребованными направлениями для поступления в колледжи являются:
- Технологии индустрии красоты
- Операционная деятельность в логистике
- Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
- Информационные системы и программирование
- Биохимическое производство
- Землеустройство
- Сварочное производство
- Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
- Электрические станции, сети, их релейная защита.
Заявления на очную форму принимаются до 15 августа, а при наличии свободных мест – до 25 ноября.
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