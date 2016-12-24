В Мордовии для школьников в летних оздоровительных лагерях провели занятия в #ШТАБе

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
10 июля в рамках реализации грантового проекта «Траектория безопасности #Формула антитеррора» его команда посетила загородные детские оздоровительные лагеря «Орбита» и «Энергетик», где состоялись выездные занятия летней «Школы Твоей Антитеррористической безопасности» (#ШТАБ).
Обучение участников профильной смены «БиоНект» и дополнительной образовательной программы «Летняя космическая смена», организованное при содействии аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия, проходило в игровом формате. Целью стало привитие ребятам стойкого неприятия идеологии терроризма и ознакомление с алгоритмом действий в случае террористических угроз. Отдельное внимание было уделено правилам безопасного поведения в сети Интернет.
В ходе мероприятия ребят для выполнения специальных заданий разделили на команды. У каждой был свой кейс, который содержал определенную ситуацию, связанную с реальной угрозой, которая может подстерегать в интернет-пространстве.
Задача состояла в том, чтобы каждый осмыслил условную угрозу и предложил алгоритм действий, а затем оценил последствия своих действий.
В «Энергетике» ребята прямо на сцене представили антитеррористическую игровую арт-миниатюру с экстремальными ситуациями, связанными с реальной террористической угрозой. Командно-игровые миниатюры с действующими лицами - «админ», «вербовщик», «темщик», «друг-подстрекатель» и судья - содержали ответы на вопросы: как уцелеть в перепуганной толпе, как не попасть в сети террористов-вербовщиков при поиске легкого заработка «изи», как противостоять буллингу, как не стать дропером и другие.
«Ребята успешно справились с заданиями, что свидетельствует о росте уровня их антитеррористической грамотности.Командно-игровые миниатюры участников на сцене вызвали одобряющую поддержку со стороны зрителей. Критериями оценивания команд стали законность, аргументированность, артистичность»,- прокомментировала руководитель проекта Людмила Потапова.
По завершении мероприятия каждый участник получил памятный подарок, а самые активные стали обладателями специальных призов.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником медиков Мордовии
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Артём Здунов и Рустам Минниханов приняли участие в празднике мордовской культуры «Валда Шинясь»
Глава Мордовии поблагодарил волонтеров и добровольцев социально ориентированных организаций
Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В День России Артём Здунов встретился с семьями защитников Отечества
В Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Артём Здунов встретился с финалистами конкурсов платформы «Россия – страна возможностей»