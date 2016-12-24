В Мордовии на трассе Р-158 обновили 10 км верхнего слоя дорожного покрытия

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, работы проводились на участке с 294-го по 304-й км в Рузаевском районе. На объекте было задействовано более 40 единиц различной спецтехники и 20 дорожных специалистов. Общая площадь работ составила порядка 86 тысяч кв.м.

Специалисты отфрезеровали поврежденный асфальт с трещинами и колейностью. Новое покрытие выполнено из двух слоев – выравнивающего, который увеличит прочность дорожной одежды, и верхнего из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Дорожное покрытие на обновленных участках теперь обладает необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.

К нормативам приведены и обочины. Для подсыпки и планировки использовано порядка 3,85 тысячи тонн асфальтобетонной крошки.

На обновленном участке нанесено 31,5 тысяч метров горизонтальной разметки из термопластика.

Отмечается, что на следующий год на трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов запланирован старт аналогичных работ по обновлению еще 17,5 км дорожного покрытия на участке с 304-го по 321-й км (до границы с Пензенской областью).

Всего до конца 2027 года на федеральных трассах в Мордовии в нормативное состояние приведут 88 км дорожного покрытия.