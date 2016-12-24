Ученики Центра образования «Тавла» выразили благодарность депутату Госдумы РФ Василию Пискареву за подаренный школе электронный тир

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Глава Мордовии встретился с выпускниками СПО
В мае этого года в Центре образования «Тавла» прошла встреча активистов школы с депутатом Государственной Думы РФ фракции «Единая Россия», Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
После разговора с ребятами из юнармейского отряда «Сокол» Василий Иванович сделал полезный подарок школе - электронный тир. Этот тренажер предоставляет уникальные возможности для тренировок в стрелковых дисциплинах в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», а также поможет нашим юнармейцам усовершенствовать навыки стрельбы
- Мы выражаем огромную благодарность Василию Ивановичу Пискареву за подарок и огромный вклад в подготовку наших юнармейцев в стрелковых дисциплинах! - сказала директор Центра образования «Тавла» Светлана Лиманская.
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