Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» уже участвуют почти 150 семей из Мордовии

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Конкурс проводится по прямому поручению Президента России Владимира Путина и по решению главы государства во втором сезоне будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.
В среднем в каждой конкурсной команде участвуют 5-7 человек, большинство родителей - это зрелые люди от 38 до 45 лет. В конкурсе чаще всего заявлены двое детей и в каждой семье есть хотя бы один представитель старшего поколения.
Дистанционный этап в новом сезоне доступен с первого дня регистрации. После создания семейного аккаунта и записи на сезон участникам открываются обязательные задания - это съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. После их выполнения семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю.
Подать заявки на конкурс могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.
Регистрация проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.
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