Поздравление Главы Мордовии с 30-летием Избирательной комиссии Мордовии

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с замечательной датой - 30-летием Избирательной комиссии Мордовии!

Развитие региональной избирательной системы неразрывно связано с историей России и республики. Вместе со страной она разделяла все трудности и победы, оставаясь верной своим принципам - соблюдению закона, свободе выбора и открытости.

Сегодня Избирком Мордовии - один из основных политических институтов региона. Он беспристрастно взаимодействует со всеми политическими силами, внедряет новые технологии и цифровые решения. Это укрепляет доверие избирателей.

Президент России Владимир Путин отметил, что благодаря прозрачности, соблюдению законодательства и защите национальных интересов российская избирательная система одна из лучших в мире. Избирком Мордовии полностью соответствует этим критериям. Ваш профессионализм и ответственное отношение к проведению выборов заслуживают уважения. Благодарю вас за добросовестную и грамотную работу!

Желаю здоровья, благополучия и успехов на благо Мордовии и России!

Глава Республики Мордовия А. Здунов