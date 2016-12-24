Росавиация отменила ограничения полетов на юг России

Авиакомпании уже подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство. Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, сообщил ранее в пятницу Минтранс. Росавиация выпустила извещение (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, однако отмечала, что этот срок может быть пересмотрен в сторону сокращения.

«Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на Юг России отменен», – говорится в сообщении.

Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство.